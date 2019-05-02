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У Миколаєві хлопчика на смерть привалило сміттям

У Миколаєві хлопчика на смерть привалило сміттям

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Миколаєві на сміттєзвалищі загинув 9-річний хлопчик, якого привалило сміттям. Про це повідомляє прес-центр поліції області, передає УНН.

Вчора, 1 травня, до поліції від співробітників ДСНС надійшло повідомлення про те, що біля с. Весняне на звалищі твердих побутових відходів сміттям привалило дитину, коли він разом із матір’ю копирсався у ньому. Від отриманих травм хлопчик помер у лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок". Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Раніше УНН повідомляв, що на сміттєзвалищі трьох чоловіків засипало сміттям, один загинув.

Українські Національні Новини

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