В Николаеве мальчика насмерть придавило мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Николаеве на свалке погиб 9-летний мальчик, которого придавило мусором. Об этом сообщает пресс-центр полиции области, передает УНН.
Вчера, 1 мая, в полицию от сотрудников ГСЧС поступило сообщение о том, что возле с. Весеннее на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Ранее УНН сообщал, что на свалке трех мужчин засыпало мусором, один погиб.