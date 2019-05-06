В Николаеве подожгли свалку, на которой погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Николаеве подожгли свалку, на которой накануне погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета, передает УНН.
"Сегодня утром охранник заметил дым над одним из участков свалки. По его сведениям, на этом месте также были замечены два человека, которые при приближении охраны покинули свалку", - говорится в сообщении.
Предприятие погасило пожар собственными силами с помощью своей техники. Сейчас пожар локализован и ликвидирован. Сотрудники предприятия обратились в полицию с заявлением.
"К сожалению, даже страшная трагедия - гибель ребенка - не остановила тех, кто пытается преступным путем заработать на свалке. Люди, которые живут рядом с полигоном в "полевом лагере", продолжают свои работы, ломают забор, делают подкопы, и главное - не собираются прекращать своей преступной деятельности. Считаю необходимым не только усилить внимание правоохранительных органов к полигону ТБО, а и принять меры по ликвидации незаконного поселения лиц ромской национальности", - отметил городской глава Николаева Александр Сенкевич.
Напомним, в Николаеве на свалке погиб 9-летний мальчик, которого привалило мусором.