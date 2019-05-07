Пожары в экосистемах с начала года унесли жизни 21 человека

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 66538 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94333 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101851 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103704 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127083 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112645 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138479 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144761 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пожары в экосистемах с начала года унесли жизни 21 человека

Пожары в экосистемах с начала года унесли жизни 21 человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине сейчас уже 21 человек с начала 2019 годапогиб во время пожаров в экосистемах. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в экосистемах в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.

"Уже 21 человек с начала года погиб на пожарах", - сказал Зубко.

По его словам, в большом количестве пожаров на территории Украины присутствовал человеческий фактор.

"Если взять непосредственно ситуацию, на сегодняшний день уровень пожарной опасности по начало 2019 года именно состоял в Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской области. Эти три области на сегодняшний день имеют наибольшее количество пожаров", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Николаеве подожгли свалку, на котором накануне погиб ребенок.

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