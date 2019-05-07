Пожары в экосистемах с начала года унесли жизни 21 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине сейчас уже 21 человек с начала 2019 годапогиб во время пожаров в экосистемах. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в экосистемах в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.
"Уже 21 человек с начала года погиб на пожарах", - сказал Зубко.
По его словам, в большом количестве пожаров на территории Украины присутствовал человеческий фактор.
"Если взять непосредственно ситуацию, на сегодняшний день уровень пожарной опасности по начало 2019 года именно состоял в Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской области. Эти три области на сегодняшний день имеют наибольшее количество пожаров", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Николаеве подожгли свалку, на котором накануне погиб ребенок.