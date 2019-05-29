Пожары в Украине в этом году забрали 900 жизней
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
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Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 - в жилом секторе, 1 558 - на транспорте.
Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали - 645 человек.
Напомним, с начала года по состоянию на начало мая в столице на пожарах погибли 17 человек.