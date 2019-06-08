У Києві на Дніпрі загорілось судно
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Києві на Дніпрі загорілось судно. Пожежу допомогла ліквідувати річкова поліція, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
"...завдяки швидким діям працівників річкового підрозділу вдалося вчасно локалізувати пожежу на борту судна, яке стало на аварійну зупинку неподалік Труханового острова. Оперативно прибувши на місце події, правоохоронці загасили вогонь", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, у результаті капітан та екіпаж судна не постраждали. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та причини цього інциденту.
Нагадаємо, у Києві із Русанівського каналу дістали тіло чоловіка.