В Киеве на Днепре загорелось судно

"... благодаря быстрым действиям работников речного подразделения удалось вовремя локализовать пожар на борту судна, которое стало на аварийную остановку неподалеку Труханова острова. Оперативно прибывшие на место происшествия, правоохранители потушили огонь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате капитан и экипаж судна не пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины этого инцидента.

Напомним, в Киеве с Русановского канала достали тело мужчины.