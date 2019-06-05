У Києві із Русанівського каналу дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка з Русанівського каналу, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Києві.
Як повідомили у прес-службі, 5 червня о 20:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в районі вул. Ентузіастів, 9, чоловік перепливав Русанівський канал та потонув.
На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.
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Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження та катера UMS-600 провели пошукові роботи . В результаті пошуків на відстані 20 м від берегу на глибині 4 м виявлено тіло потопельника. Рятувальники доставили тіло до берега та передали слідчо-оперативній групі.
Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.