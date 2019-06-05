В Киеве из Русановского канала достали тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Столичные спасатели достали тело мужчины из Русановского канала, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
Как сообщили в пресс-службе, 5 июня в 20:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в районе ул. Энтузиастов, 9, человек переплывал Русановский канал и утонул.
На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
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Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения и катера UMS-600 провели поисковые работы. В результате поисков на расстоянии 20 м от берега на глубине 4 м обнаружено тело утопленника. Спасатели доставили тело к берегу и передали следственно-оперативной группе.
Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.