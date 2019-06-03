На Львівщині у річці втопився неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На Львівщині у річці втопився 14-річний хлопець, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, в Сокальське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у річці в одному з сіл району втопився хлопець.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що в суботу ввечері, 1 червня, 14-річний місцевий хлопець, перебуваючи у воді зі своїми товаришами, пірнув і не виплив.
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Тіло неповнолітнього без видимих тілесних ушкоджень рятувальники розшукали наступного ранку.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Призначено експертизу.