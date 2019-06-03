Во Львовской области в реке утонул несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Во Львовской области в реке утонул 14-летний парень, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, в Сокальское отделение полиции поступило сообщение о том, что в реке в одном из сел района утонул парень.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в субботу, 1 июня, вечером 14-летний местный парень, находясь в воде со своими товарищами, нырнул и не выплыл.
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Тело несовершеннолетнего без видимых телесных повреждений спасатели разыскали на следующее утро.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза.