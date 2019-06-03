Во Львовской области в реке утонул несовершеннолетний

По информации издания, в Сокальское отделение полиции поступило сообщение о том, что в реке в одном из сел района утонул парень.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что в субботу, 1 июня, вечером 14-летний местный парень, находясь в воде со своими товарищами, нырнул и не выплыл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое детей в Запорожье утонули из-за селфи

Тело несовершеннолетнего без видимых телесных повреждений спасатели разыскали на следующее утро.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза.