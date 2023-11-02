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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До конца года в России может увеличиться количество самолетов - Залужный

Киев • УНН

 • 483735 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня противник продолжает удерживать значительное преимущество в воздухе, что затрудняет контрнаступление украинских войск. До конца этого года рф может увеличить количество самолетов и вертолетов. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на The Economist.

До конца года в России может увеличиться количество самолетов - Залужный

Цитата

«По разным оценкам, к концу 2023 года противник может увеличить количество самолетов за счет создания новых эскадрилий. Однако, несмотря на значительное количественное и качественное преимущество в авиации и ПВО, он не сможет превратить его в полное господство в воздухе благодаря успешной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, которые постоянно увеличивают счет пораженных средств воздушного нападения, – заявил Залужный.

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По его словам, противник не чувствует себя спокойно в небе Украины. Его авиация старается не входить в в в зону поражения украинских средств ПВО и использует авиационные средства в основном с больших дистанций, что значительно снижает их эффективность

«Вместо этого на первый план выходят беспилотные летательные аппараты противника которые взяли на себя значительную часть задач пилотируемой авиации по ведению воздушной разведки и нанесению ударов с воздуха», - указал генерал.

Также заметил, что с 22 февраля 2022 года россия потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии, а вертолетов – примерно на 13 полков (бригад) армейской авиации. Кроме того, потери вражеских средств ПВО различных типов уже превышают 550 единиц, указал Залужный.

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