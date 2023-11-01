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Загроза переходу до позиційної війни - серйозний виклик: Залужний назвав п'ять пріоритетів для перемоги над рф

Київ • УНН

 • 566029 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Загроза переходу до позиційної війни – це серйозний виклик для України. Затягування – вигідне противнику, оскільки дасть йому змогу відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і назвав п'ять пріоритетів для того, щоб перемогти рф, передає УНН із посиланням на The Economist.

Загроза переходу до позиційної війни - серйозний виклик: Залужний назвав п'ять пріоритетів для перемоги над рф

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«Наразі війна переходить на новий етап: те, що ми, військові, називаємо «позиційною» війною, яка складається зі статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневреної» війни, яка ґрунтується на русі та швидкості. Це піде на користь росії, оскільки дасть їй змогу відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», - сказав Залужний.

Деталі

Залужний заявив, що базове озброєння, таке як ракети і снаряди, залишається необхідним.

«Але збройним силам України необхідні ключові військові можливості і технології, щоб вирватися з такого роду війни. Найважливішим із них є авіація. Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них тільки третину можна було використати», - рос сказав Залужний.

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За його словами, дрони також мають бути частиною української відповіді. «Україні необхідно завдати масованих ударів із використанням хибних і ударних дронів, щоб перевантажити російські системи ППО. Нам необхідно вистежувати російські дрони, використовуючи власні дрони-мисливці, оснащені сітками. Ми маємо використовувати сигнальні хибні цілі, щоб привернути російські планувальні бомби. А нам потрібно засліплювати вночі тепловізійні камери російських дронів за допомогою стробоскопів», - сказав Залужний.

Він зазначив, що це вказує на другий пріоритет для України: засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), такі як придушення сигналів зв'язку та навігації.

«РЕБ – це ключ до перемоги у війні дронів. За останнє десятиліття рф модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід військ і створивши 60 нових типів техніки. У цій галузі вона нас перевершує: 65% наших платформ перешкод на початок війни були вироблені за радянських часів», - розповів Залужний.

Він зазначив, що Україна вже створила безліч власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню.

«Але нам також потрібен ширший доступ до електронної розвідки від наших союзників, включно з даними від активів, які збирають радіорозвідку, а також розширені виробничі лінії для наших систем протидронної РЕБ в Україні та за кордоном», - заявив Залужний.

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За його словами, третій пріоритет – контрбатарейний вогонь: ураження артилерії противника.

«Коли торік ми вперше отримали західні гармати, нам вдалося виявити і завдати удару по російській артилерії. Але ефективність такої зброї, як Екскалібур, американський снаряд із GPS-наведенням, різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби. Тим часом власна контрбатарейна стрільба росії покращилася», - розповів Залужний.

Він заявив, що Україні необхідно створити наші місцеві поля GPS, використовуючи наземні антени, а не тільки супутники, щоб зробити наші високоточні снаряди більш точними перед обличчям російських перешкод.

«Нам необхідно ширше використовувати дрони-камікадзе для нанесення ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більш якісне артилерійсько-розвідувальне обладнання, здатне виявити російські знаряддя», - сказав Залужний.

За його словами, четверте завдання — мінно-розривна техніка.

«Технологія – це відповідь. Нам потрібні датчики, подібні до радарів, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін на землі, а також системи димоутворення для приховування діяльності наших підрозділів з розмінування. Ми можемо використовувати реактивні двигуни списаних літаків, водомети або касетні боєприпаси для прориву мінних загороджень... Нові типи тунельних екскаваторів, як-от робот, який використовує плазмові пальники для буріння тунелів, також можуть допомогти», - розповів Залужний.

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Також він назвав п'ятий і останній пріоритет — нарощування резервів.

«рф не змогла отримати вигоду зі своєї величезної переваги в живій силі, тому що владимир путін занепокоєний тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що рф не може підготувати й екіпірувати достатню кількість людей. Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені. Ми не можемо легко щадити солдатів, відправлених на фронт. Ба більше, росія може завдати удару по навчальних центрах. І в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків», - зазначив Головнокомандувач.

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