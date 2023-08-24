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"Украине нужно больше оружия, чтобы ускорить процедуры возмездия" - Подоляк

"Украине нужно больше оружия, чтобы ускорить процедуры возмездия" - Подоляк

Киев • УНН

 • 559599 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украине необходимо большее количество вооружения, чтобы ускорить процедуры "возмездия", передает УНН.

Цитата

"Сегодня было достаточно справедливое заявление господина Буданова, что у нас есть средства, которые позволяют достать любой уголок в Крыму и уничтожить любой стратегический или тактический склад, или какую-то логистическую систему российской оккупационной группировки на полуострове. Единственная проблема – количество оружия, которое нам сегодня необходимо, чтобы ускорить эти процедуры возмездия", - сказал Подоляк.

Детали

Советник ОП напомнил, что во время первой Крымской платформы, которая прошла в 2021 году, многие страны "со страхом" говорили о дипломатических попытках уладить ситуацию, возникшую на полуострове. По его словам, тогда не было готовности мирового сообщества поддержать Украину в намерениях освободить оккупированную территорию Крыма.

"Сегодня ситуация кардинально изменилась. Огромное количество стран, не только те, которые имеют отношение к этому региону, Черноморской акватории, абсолютно осознают, что Крым должен и может быть освобожден силовым путем. Безусловно, Украина будет делать все необходимое для этого, а другие страны будут предоставлять нам соответствующий инструмент, прежде всего - военную технику", - отметил он.

Напомним

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские военные по состоянию на сейчас имеют способность поразить любую часть временно оккупированного Крыма.

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