"Україні потрібно більше зброї, щоб пришвидшити процедури відплати" - Подоляк

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"Сьогодні була досить справедлива заява пана Буданова, що у нас є засоби, які дозволяють дістати будь-який куточок у Криму і знищити будь-який стратегічний чи тактичний склад, чи якусь логістичну систему російського окупаційного угрупування на півострові. Єдина проблема – кількість зброї, яка нам сьогодні необхідна, щоб пришвидшити ці процедури відплати", - сказав Подоляк.

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Радник ОП нагадав, що під час першої Кримської платформи, яка пройшла у 2021 році, багато країн "з острахом" говорили про дипломатичні спроби владнати ситуацію, що виникла на півострові. За його словами, тоді не було готовності світової спільноти підтримати Україну в намірах звільнити окуповану територію Криму.

"Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Величезна кількість країн, не лише ті, які мають відношення до цього регіону, Чорноморської акваторії, абсолютно свідомі, що Крим має і може бути звільненим силовим шляхом. Безумовно, Україна буде робити все необхідне для цього, а інші країни будуть надавати нам відповідний інструмент, перш за все - військову техніку", - зауважив він.

Нагадаємо

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські військові станом на зараз мають здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованого Криму.