Угроза перехода к позиционной войне - серьезный вызов: Залужный назвал пять приоритетов для победы над рф

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 3420 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 55327 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 34887 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 58230 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 177624 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 66397 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 117013 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166600 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154593 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155238 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 77528 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 81053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 76064 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 107765 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 42027 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 55348 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 107885 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 177646 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 257476 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 309430 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 7908 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 42107 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 52128 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 50816 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63529 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Угроза перехода к позиционной войне - серьезный вызов: Залужный назвал пять приоритетов для победы над рф

Киев • УНН

 • 566028 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Угроза перехода к позиционной войне – это серьезный вызов для Украины. Затягивание – выгодное противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, и назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф, передает УНН со ссылкой на The Economist.

Угроза перехода к позиционной войне - серьезный вызов: Залужный назвал пять приоритетов для победы над рф

Цитата

«Сейчас война переходит на новый этап: то, что мы, военные, называем «позиционной» войной, состоящей из статических и истощающих боев, как в первой мировой войне, в отличие от «маневренной» войны, основанной на движении и скорости. Это пойдет на пользу России, поскольку позволит ей восстановить свою военную мощь, что в конечном итоге будет угрожать вооруженным силам Украины и самому государству», - сказал Залужный.

Детали

Залужный заявил, что базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается необходимым.

«Но вооруженным силам Украины необходимы ключевые военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. Наиболее важным из них является авиация. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть можно было использовать», - росс сказал Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украине нужно больше оружия, чтобы ускорить процедуры возмездия" - Подоляк

По его словам, дроны также должны быть частью украинского ответа. «Украине необходимо нанести массированные удары с использованием ложных и ударных дронов, чтобы перегрузить российские системы ПВО. Нам необходимо выслеживать российские дроны, используя собственные дроны-охотники, оснащенные сетями. Мы должны использовать сигнальные ложные цели, чтобы привлечь российские планирующие бомбы. А нам нужно ослеплять ночью тепловизионные камеры российских дронов с помощью стробоскопов», - сказал Залужный.

Он отметил, что это указывает на второй приоритет для Украины: средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такие как подавление сигналов связи и навигации.

«РЭБ – это ключ к победе в войне дронов. За последнее десятилетие рф модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род войск и создав 60 новых типов техники. В этой области она нас превосходит: 65% наших платформ помех на начало войны были произведены в советское время», - рассказал Залужный.

Он отметил, что Украина уже создала множество собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение.

«Но нам также нужен более широкий доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные от активов, которые собирают радиоразведку, а также расширенные производственные линии для наших систем противодронной РЭБ в Украине и за рубежом», - заявил Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине планируют масштабировать производство средств РЭБ

По его словам, третья задача – контрбатарейный огонь: поражение артиллерии противника.

«Когда в прошлом году мы впервые получили западные орудия, нам удалось обнаружить и нанести удар по российской артиллерии. Но эффективность такого оружия, как Экскалибур, американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российской радиоэлектронной борьбы. Тем временем собственная контрбатарейная стрельба россии улучшилась», - рассказал Залужный.

Он заявил, что Украине необходимо создать наши местные поля GPS, используя наземные антенны, а не только спутники, чтобы сделать наши высокоточные снаряды более точными перед лицом российских помех.

«Нам необходимо шире использовать дроны-камикадзе для нанесения ударов по российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры прислали нам более качественное артиллерийско-разведывательное оборудование, способное обнаружить российские орудия», - сказал Залужный.

По его словам, четвертая задача — минно-разрывная техника.

«Технология – это ответ. Нам нужны датчики, подобные радарам, которые используют невидимые импульсы света для обнаружения мин на земле, а также системы дымообразования для сокрытия деятельности наших подразделений по разминированию. Мы можем использовать реактивные двигатели списанных самолетов, водометы или кассетные боеприпасы для прорыва минных заграждений, не закапывая землю. Новые типы туннельных экскаваторов, такие как робот, который использует плазменные горелки для бурения туннелей, также могут помочь», - рассказал Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уклоняться от мобилизации будет труднее: в Минобороны рассказали об обмене информацией между реестрами

Также он назвал пятый и последний приоритет — наращивание резервов.

«рф не смогла извлечь выгоду из своего огромного преимущества в живой силе, потому что владимир путин обеспокоен тем, что всеобщая мобилизация может спровоцировать политический кризис, а также потому, что рф не может подготовить и экипировать достаточное количество людей. Однако наши возможности по подготовке резервов на собственной территории также ограничены. Мы не можем легко щадить солдат, отправленных на фронт. Более того, россия может нанести удар по учебным центрам. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей», - отметил Главнокомандующий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23