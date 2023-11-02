До кінця року в росії може збільшитись кількість літаків - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні противник продовжує утримувати значну перевагу в повітрі, що ускладнює контрнаступ українських військ. До кінця цього рф може збільшити кількість літаків та гелікоптерів. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН із посиланням на The Economist.
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«За різними оцінками, до кінця 2023 року противник може збільшити кількість літаків за рахунок створення нових ескадрилій. Однак, попри значну кількісну та якісну перевагу в авіації та ППО, він не зможе перетворити її на повне панування в повітрі завдяки успішній роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу, – заявив Залужний.
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За його словами, противник не почувається спокійно в небі України. Його авіація намагається не входити в в зону ураження українських засобів ППО і використовує авіаційні засоби здебільшого з великих дистанцій, що значно знижує їхню ефективність
«Замість цього на перший план виходять безпілотні літальні апарати противника які взяли на себе значну частину завдань пілотованої авіації з ведення повітряної розвідки та нанесення ударів з повітря», - вказав генерал.
Також зауважив, що з 22 лютого 2022 року росія втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів – приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. Крім того, втрати ворожих засобів ППО різних типів уже перевищують 550 одиниць, вказав Залужний.
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