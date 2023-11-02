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До кінця року в росії може збільшитись кількість літаків - Залужний

Київ • УНН

 • 483735 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні противник продовжує утримувати значну перевагу в повітрі, що ускладнює контрнаступ українських військ. До кінця цього рф може збільшити кількість літаків та гелікоптерів. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН із посиланням на The Economist.

До кінця року в росії може збільшитись кількість літаків - Залужний

Цитата

«За різними оцінками, до кінця 2023 року противник може збільшити кількість літаків за рахунок створення нових ескадрилій. Однак, попри значну кількісну та якісну перевагу в авіації та ППО, він не зможе перетворити її на повне панування в повітрі завдяки успішній роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу, – заявив Залужний.

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За його словами, противник не почувається спокійно в небі України. Його авіація намагається не входити в в зону ураження українських засобів ППО і використовує авіаційні засоби здебільшого з великих дистанцій, що значно знижує їхню ефективність

«Замість цього на перший план виходять безпілотні літальні апарати противника які взяли на себе значну частину завдань пілотованої авіації з ведення повітряної розвідки та нанесення ударів з повітря», - вказав генерал.

Також зауважив, що з 22 лютого 2022 року росія втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів – приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. Крім того, втрати ворожих засобів ППО різних типів уже перевищують 550 одиниць, вказав Залужний.

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