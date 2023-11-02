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"Це була моя помилка": Залужний заявив, що росія спростувала його припущення щодо способу зупинити війну

Київ • УНН

 • 7154554 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у інтервʼю на The Economist заявив, що перебіг контрнаступу зруйнував його припущення про те, що ЗСУ зможе зупинити росію, знекровивши її війська, повідомляє УНН.

"Це була моя помилка": Залужний заявив, що росія спростувала його припущення щодо способу зупинити війну

Цитата

"Це була моя помилка. росія втратила щонайменше 150 000 людей убитими. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну", - заявив Залужний.

За його словами, очікувалось, що українська армія повинна була просуватися зі швидкістю 30 км на добу, прориваючи рубежі оборони рф.

"Якщо подивитися на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (під час планування контрнаступу-ред.), то чотирьох місяців повинно було вистачити на те, щоб дійти до Криму, повоювати в Криму, повернутися з Криму і знову увійти та вийти", - заявив генерал.

Натомість, війська і техніка застрявали в мінних полях на підступах до Бахмута на сході. Аналогічна історія розгорталася і на головному напрямку наступу - на півдні, де нещодавно сформовані й недосвідчені бригади, попри оснащення сучасним західним обладнанням, одразу ж зіткнулися з проблемами.

"Спочатку я подумав, що щось не так із нашими командирами, і поміняв деяких із них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не підходять, і переставив солдатів у деяких бригадах", - розповів Залужний.

Доповнення

Генерал підтвердив, що нещодавно відвідав лінію фронту в Авдіївці, де росія за кілька тижнів просунулася на кілька сотень метрів, перекинувши туди дві свої армії.

"Того дня, коли я був там, на екранах наших моніторів ми бачили 140 російських машин, які горіли, знищених протягом чотирьох годин після того, як вони потрапили в зону обстрілу нашої артилерії", зауважив Залужний. Також повідомив, що їх переслідували безпілотники з вибухівкою, які їхні оператори просто обрушували на противника. Аналогічна картина розгортається і при спробі наступу українських військ.

"Простий факт: ми бачимо все, що робить противник, а він бачить усе, що робимо ми. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, як порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо одне одного", - заявив він.

Однак цього разу вирішальним фактором буде не один новий винахід, а поєднання всіх уже наявних технічних рішень, вважає він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загроза переходу до позиційної війни - серйозний виклик: Залужний назвав п'ять пріоритетів для перемоги над рф

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