"Это была моя ошибка": Залужный заявил, что россия опровергла его предположение о способе остановить войну

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"Это была моя ошибка. россия потеряла по меньшей мере 150 000 человек убитыми. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - заявил Залужный.

По его словам, ожидалось, что украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи обороны рф.

"Если посмотреть на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали (при планировании контрнаступления - ред.), то четырех месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова войти и выйти", - заявил генерал.

Вместо этого, войска и техника застревали в минных полях на подступах к Бахмуту на востоке. Аналогичная история разворачивалась и на главном направлении наступления - на юге, где недавно сформированные и неопытные бригады, несмотря на оснащение современным западным оборудованием, сразу же столкнулись с проблемами.

"Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, и поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не подходят, и переставил солдат в некоторых бригадах", - рассказал Залужный.

Дополнение

Генерал подтвердил, что недавно посетил линию фронта в Авдеевке, где россия за несколько недель продвинулась на несколько сотен метров, перебросив туда две свои армии.

"В тот день, когда я был там, на экранах наших мониторов мы видели 140 российских машин, которые горели, уничтоженных в течение четырех часов после того, как они попали в зону обстрела нашей артиллерии", отметил Залужный. Также сообщил, что их преследовали беспилотники со взрывчаткой, которые их операторы просто обрушивали на противника. Аналогичная картина разворачивается и при попытке наступления украинских войск.

"Простой факт: мы видим все, что делает противник, а он видит все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - заявил он.

Однако на этот раз решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание всех уже имеющихся технических решений, считает он.

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