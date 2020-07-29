В храм в Хмельницкой области вернули похищенные пять лет назад иконы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9387 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104838 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130967 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109782 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129957 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101837 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В храм в Хмельницкой области вернули похищенные пять лет назад иконы

В храм в Хмельницкой области вернули похищенные пять лет назад иконы

Киев  •  УНН

 • 16194 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Тернопольские полицейские вернули три старинные иконы, похищенные еще в 2015 году, в храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Петрашовка Хмельницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Три старинные иконы вернули тернопольские полицейские в храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Петрашовка Хмельницкой области. Опять обратиться к ним с молитвами верующие имели возможность уже 28 июля, во время торжественной праздничной литургии", - говорится в сообщении.

Так, в мае этого года тернопольским правоохранителям и сотрудникам прокуратуры удалось задержать семерых участников преступной группы, которые похищали ценности из храмов и монастырей в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областях. У преступников обнаружили более 500 таких произведений сакрального искусства, большинство из которых датированы 17-19 веками.

Отмечается, что полицейские до сих пор устанавливают всех владельцев церковной атрибутики, изъятой во время обысков.

Благодаря информации, размещенной на ведомственном сайте, три иконы узнал священник из Хмельницкой области. Он сразу связался с полицейскими и вместе с адвокатом отправился в Тернопольскую область.

"Иконы, которые передавались из поколения в поколение, бесстыдно украли из церкви еще в 2015 году, - рассказывает настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Виктор Галкин. - Самая ценная из них - икона Успения Пресвятой Богородицы, в честь которой и назван наш храм".

Напомним, что в мае в Украине задержали межрегиональную банду, которая в течение двух лет похищала иконы из церквей.

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