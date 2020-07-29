До храму на Хмельниччині повернули викрадені п’ять років тому ікони

"Три старовинні ікони повернули тернопільські поліцейські до храму Успіння Пресвятої Богородиці, що в селі Петрашівка Хмельницької області. Знову звернутися до них з молитвами віряни мали змогу вже 28 липня, під час урочистої святкової літургії", - йдеться у повідомленні.

Так, у травні цього року тернопільським правоохоронцям та працівникам прокуратури вдалось затримати семеро учасників злочинної групи, які викрадали цінності із храмів та монастирів у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Львівській та Чернігівській областях. У злочинців виявили понад 500 таких творів сакрального мистецтва, більшість із яких датовані 17-19 століттями.

Зазначається, що поліцейські ще досі встановлюють усіх власників церковної атрибутики, вилученої під час обшуків.

Завдяки інформації, розміщеній на відомчому сайті, три ікони упізнав священник з Хмельниччини. Він одразу зв'язався з поліцейськими та разом з адвокатом вирушив на Тернопільщину.

"Ікони, які передавалися з покоління в покоління, безсоромно викрали з церкви ще в 2015 році, - розповідає настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Віктор Галкін. – Найцінніша з них – ікона Успіння Пресвятої Богородиці, в честь якої і названо наш храм".

Нагадаємо, що у травні в Україні затримали міжрегіональну банду, яка протягом двох років викрадала ікони з церков.