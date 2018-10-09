Для тушения арсенала в Черниговской области привлекут еще четыре танка - Генштаб

"Привлечен один штатный танк (для тушения пожара - ред.). Также принято решение и запланировано и в ближайшее время будет добавлен еще четыре единицы пожарных танков для усиления локализации соответствии этих комплексных мероприятий", - рассказал он.

Также, отметил Сеник, к тушению привлечена и автомобильная техника на базе "Камаз" и "МАЗ".

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство поблизости закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.