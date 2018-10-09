До гасіння арсеналу на Чернігівщині залучать ще чотири танки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До гасіння пожежі на 6-му арсеналі у Чернігівській області буде залучено ще чотири пожежних танки. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Богдан Сеник, передає кореспондент УНН.
“Залучено один штатний танк (для гасіння пожежі — ред.). Також прийнято рішення й заплановано і найближчим часом буде долучено ще й чотири одиниці пожежних танків для посилення локалізації відповідно цих комплексних заходів”, — розповів він.
Також, зазначив Сеник, до гасіння залучена й автомобільна техніка на базі “Камаз” і “МАЗ”.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.