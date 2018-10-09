До гасіння арсеналу на Чернігівщині залучать ще чотири танки - Генштаб

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До гасіння пожежі на 6-му арсеналі у Чернігівській області буде залучено ще чотири пожежних танки. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Богдан Сеник, передає кореспондент УНН.