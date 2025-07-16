До двух третей боев сегодня на двух направлениях - Генштаб

Почти две трети боев на фронте произошло сегодня на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 16 июля, пишет УНН.

С начала этих суток произошло 63 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Бобылевка, Новодмитровка, Александровка, Чернацкое, Гудово, Середина-Буда, Прогресс, Проходы, Турья и Студенок Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 183 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, два боестолкновения продолжаются.

Трижды оккупанты пытались идти вперед на Сиверском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили две атаки противника в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Нелиповки, Торецка и Александро-Калинового. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, пять боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле и Зеленое Поле. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новоандреевка и Плавни.

На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений.

Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки