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В некоторых военкоматах пришло вдвое больше резервистов, чем нужно - Президент

Киев • УНН

 • 15432 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В связи с собранием резерва первой очереди в некоторые военные комиссариаты пришло вдвое, а иногда и втрое больше резервистов, чем нужно. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Вооруженных сил Украины на военном аэродроме Житомирской области, передает УНН.

В некоторых военкоматах пришло вдвое больше резервистов, чем нужно - Президент

"Собрание резервистов, продолжаются в эти дни в областях, в которых действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание наших граждан стать на защиту государства. В некоторые военкоматы пришло в два, а иногда в три раза больше резервистов, чем нужно. И это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, Генштаб предлагает резервистам доносить в случае возникновения проблем.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членв их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.

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