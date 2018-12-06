В некоторых военкоматах пришло вдвое больше резервистов, чем нужно - Президент

"Собрание резервистов, продолжаются в эти дни в областях, в которых действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание наших граждан стать на защиту государства. В некоторые военкоматы пришло в два, а иногда в три раза больше резервистов, чем нужно. И это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия", - подчеркнул Президент.



Как сообщал УНН, Генштаб предлагает резервистам доносить в случае возникновения проблем.



Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членв их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.