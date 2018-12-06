В некоторых военкоматах пришло вдвое больше резервистов, чем нужно - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В связи с собранием резерва первой очереди в некоторые военные комиссариаты пришло вдвое, а иногда и втрое больше резервистов, чем нужно. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Вооруженных сил Украины на военном аэродроме Житомирской области, передает УНН.
"Собрание резервистов, продолжаются в эти дни в областях, в которых действует правовой режим военного положения, продемонстрировали высокую готовность и желание наших граждан стать на защиту государства. В некоторые военкоматы пришло в два, а иногда в три раза больше резервистов, чем нужно. И это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия", - подчеркнул Президент.
Как сообщал УНН, Генштаб предлагает резервистам доносить в случае возникновения проблем.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членв их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.