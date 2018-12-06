До деяких військкоматів прийшло удвічі більше резервістів, ніж потрібно - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У зв’язку зі зборами резерву першої черги до деяких військових комісаріатів прийшло удвічі, а іноді й утричі більше резервістів, ніж потрібно. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня Збройних сил України на військовому летовищі Житомирської області, передає УНН.
"Збори резервістів, які тривають в ці дні в областях, в яких діє правовий режим воєнного стану, продемонстрували високу готовність і бажання наших громадян стати на захист держави. До деяких військкоматів прийшло у два, а іноді у три рази більше резервістів, ніж потрібно. І це показник високого авторитету, яким користується українська армія", - наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, Генштаб пропонує резервістам доносити у разі виникнення проблем.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.