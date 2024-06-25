До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

До августа цена за доллар будет колебаться на уровне 40-42 гривен, однако в октябре курс может измениться из-за ряда негативных факторов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по экономическим вопросам Илья Несходовский.

"На сегодня курс устанавливается НБУ, по факту. Не вручную,.. а можно сказать так: выходя на рынок с теми или иными объемами продажи валюты, соответственно, он может способствовать как росту курса, так и его уменьшению. Единственное, что когда пиковая нагрузка может быть, как это произошло после того, как НБУ принял решение о валютной либерализации, то он может не справляться, соответственно, с теми тенденциями, которые есть в определенный момент времени на рынке. А так НБУ может опустить его как до условных 38, так и поднять до 44", - отметил Несходовский.

По его словам, осенью и зимой могут добавиться факторы, которые повлияют на валютный курс.

"Да, у нас отрицательное торговое сальдо, это, конечно, серьезный минус, который влияет на ослабление национальной валюты. Кроме этого, еще ухудшилась ситуация после обстрелов с электроэнергией, как результат - внутреннее производство немного будет сокращаться вследствие невозможности 100% загрузки. Кроме того, вырос импорт электроэнергии из-за рубежа для того, чтобы обеспечивать внутреннюю сеть. Как результат - это те негативные факторы, которые влияют на курс", - отметил Несходовский.

В то же время, по его словам, у НБУ сейчас достаточно валюты, чтобы влиять на курс в соответствии с политикой регулятора.

В связи с тем, что НБУ в первую очередь нужна стабильность, то он, скорее, будет держать курс на уровне 40-42 гривны до конца лета - то есть до августа. В октябре могут быть тенденции, обстрелы и все остальное - другими словами, во время войны рисков настолько много, что оценивать, как будет развиваться ситуация, сложно - резюмировал Несходовский.

Добавим

Ранее соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен. По ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок, - это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

Напомним

Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.