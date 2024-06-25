До серпня триматиметься: експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця року

До серпня ціна за долар коливатиметься на рівні 40-42 гривень, проте у жовтні курс може змінитись через низку негативних факторів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з економічних питань Ілля Несходовський.

"На сьогодні курс встановлюється НБУ, по факту. Не вручну,.. а можна сказати так: виходячи на ринок з тими чи іншими об’ємами продажу валюти, відповідно, він може сприяти як зростанню курсу, так і його зменшенню. Єдине, що коли пікове навантаження може бути, як це відбулося після того, як НБУ ухвалив рішення про валютну лібералізацію, то він може не справлятися, відповідно, з тими тенденціями, які є в певний момент часу на ринку. А так НБУ може опустити його як до умовних 38, так і підняти до 44", - зазначив Несходовський.

За його словами, восени і взимку можуть додатися фактори, що вплинуть на валютний курс.

"Так, у нас від’ємне торговельне сальдо, це, звичайно, серйозний мінус, який впливає на послаблення національної валюти. Крім цього, ще погіршилася ситуація після обстрілів з електроенергією, як результат - внутрішнє виробництво трохи буде скорочуватися внаслідок неможливості 100% завантаження. Окрім того, зріс імпорт електроенергії з-за кордону для того, щоб забезпечувати внутрішню мережу. Як результат - це ті негативні фактори, які впливають на курс", - зазначив Несходовський.

Водночас, за його словами, у НБУ зараз достатньо валюти, щоб впливати на курс відповідно до політики регулятора.

У зв’язку з тим, що НБУ в першу чергу потрібна стабільність, то він, скоріше, буде тримати курс на рівні 40-42 гривні до кінця літа - тобто до серпня. У жовтні можуть бути тенденції, обстріли і все решта - іншими словами, під час війни ризиків настільки багато, що оцінювати, як буде розвиватися ситуація, складно - резюмував Несходовський.

Додамо

Раніше співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному інтерв'ю УНН не виключила, що до кінця року ціна за долар може вирости до 44 гривень. За її словами, основні фактори, що впливають на валютний ринок, - це зовнішньоекономічна, політична і військова ситуація в нашій країні. Окрім того, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

Нагадаємо

Сосєдка раніше відзначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів і чиновників. Одна зі стратегій розвитку системи полягає в концентрації банківського капіталу і приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни і трендів, які в ній культивуються". Тому зараз серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих і єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

В цілому, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо при реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання стосуються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів і способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.