До 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в ЕС и НАТО - Порошенко

"В 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО", - заявил глава государства.

Он также отметил, что вопрос о плане действий по членству возможно нарушить уже в декабре этого года на Лондонском саммите НАТО.

Петр Порошенко также отметил, что написал об этом на днях в письме к Генеральному секретарю НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщал УНН, закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля.



Ранее УНН сообщал, по словам Порошенко, Украина ожидает от руководства НАТО предоставления плана действий по членству и определения конкретной даты для вступления в Альянс.



