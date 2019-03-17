До 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в ЕС и НАТО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в Европейский Союз и в Североатлантический альянс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Администрации президента.
"В 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий по членству в НАТО", - заявил глава государства.
Он также отметил, что вопрос о плане действий по членству возможно нарушить уже в декабре этого года на Лондонском саммите НАТО.
Петр Порошенко также отметил, что написал об этом на днях в письме к Генеральному секретарю НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщал УНН, закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля.
Ранее УНН сообщал, по словам Порошенко, Украина ожидает от руководства НАТО предоставления плана действий по членству и определения конкретной даты для вступления в Альянс.