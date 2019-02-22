Україна чекає від НАТО надання ПДЧ та конкретної дати для вступу – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна чекає від керівництва НАТО надання плану дій щодо членства та визначення конкретної дати для вступу в альянс. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Литви та Польщі, передає УНН.
"Конкретним кроком, який ми чекаємо від керівництва НАТО і країн-членів, це надання Україні плану дій щодо членства та визначення конкретної дати, коли Україна зможе стати 31 членом НАТО", - зазначив Порошенко.
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Крім того, за його словами, для забезпечення вступу в НАТО, Україні потрібна модернізація, щоб відповідати не лише безпековим критеріям, а також критеріям верховенства права, демократії, вільних і чесних виборів.
Нагадаємо, набули чинності зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО.
Раніше у Порошенка пообіцяли почати вступ до ЄС і підписати ПДЧ у 2023 році.