Україна чекає від НАТО надання ПДЧ та конкретної дати для вступу – Порошенко

"Конкретним кроком, який ми чекаємо від керівництва НАТО і країн-членів, це надання Україні плану дій щодо членства та визначення конкретної дати, коли Україна зможе стати 31 членом НАТО", - зазначив Порошенко.

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Крім того, за його словами, для забезпечення вступу в НАТО, Україні потрібна модернізація, щоб відповідати не лише безпековим критеріям, а також критеріям верховенства права, демократії, вільних і чесних виборів.

Нагадаємо, набули чинності зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО.

Раніше у Порошенка пообіцяли почати вступ до ЄС і підписати ПДЧ у 2023 році.