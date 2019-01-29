У Порошенка пообіцяли почати вступ до ЄС і підписати ПДЧ у 2023 році

"2023 рік - початок процедури щодо вступу в Європейський Союз і підписання Плану дій щодо членства України в НАТО. Так нам диктують інтереси нашої держави", - зазначили в презентації.

Як наголосив під час форуму Петро Порошенко, не тільки Україні необхідне це членство – а й ЄС потребує Україну в своїх лавах. За його словами, крім того, членство в НАТО гарантує безпеку і держсуверенітет України.

"До цих найпотужніших організацій ми вступимо як країна-регіональний лідер", - підкреслив Глава держави.

При цьому плани на 2020-2021 роки містять пункти щодо приходу у країну великих інвестицій і активного просування реформ.

Нагадаємо, вчора, 28 січня, про намір Порошенка йти на вибори як самовисуванець розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України від БПП Іван Вінник.