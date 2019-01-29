У Порошенка пообіцяли почати вступ до ЄС і підписати ПДЧ у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Україна збирається почати процедуру вступу до Європейського Союзу та підписати План дій щодо членства в НАТО у 2023 році. Про це йдеться у відеопрезентації, яка транслювалась на початку форуму за участю Президента Петра Порошенка у Києві, передає кореспондент УНН.
"2023 рік - початок процедури щодо вступу в Європейський Союз і підписання Плану дій щодо членства України в НАТО. Так нам диктують інтереси нашої держави", - зазначили в презентації.
Як наголосив під час форуму Петро Порошенко, не тільки Україні необхідне це членство – а й ЄС потребує Україну в своїх лавах. За його словами, крім того, членство в НАТО гарантує безпеку і держсуверенітет України.
"До цих найпотужніших організацій ми вступимо як країна-регіональний лідер", - підкреслив Глава держави.
При цьому плани на 2020-2021 роки містять пункти щодо приходу у країну великих інвестицій і активного просування реформ.
Нагадаємо, вчора, 28 січня, про намір Порошенка йти на вибори як самовисуванець розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України від БПП Іван Вінник.