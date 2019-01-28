Порошенко планує самовисуватись на пост Президента України

КИЇВ. 28 січня. УНН. Завтра, 29 січня, у Міжнародному виставковому центрі у Києві відбудеться захід, присвячений висуненню Петра Порошенка у кандидати на посаду Президента України. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України від БПП Іван Вінник.