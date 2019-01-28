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Порошенко планує самовисуватись на пост Президента України

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Завтра, 29 січня, у Міжнародному виставковому центрі у Києві відбудеться захід, присвячений висуненню Петра Порошенка у кандидати на посаду Президента України. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України від БПП Іван Вінник.

“Завтра в МВЦ відбудеться захід, присвячений висуванню Петра Порошенка у кандидати на пост Президента України”, - зазначив Іван Вінник.

Зокрема на запитання журналіста, чи буде Порошенко йти у кандидати на пост Президента як самовисуванець, Вінник відповів: “Так, скоріш за все, адже завтрашній захід не буде однопартійним”.

Він також зазначив, що цей захід не можна назвати з’їздом партії БПП, адже там будуть присутні не лише депутати БПП, а й інші члени уряду, які підтримують Петра Порошенка. Реєстрація учасників розпочнеться об 11 годині.

Нагадаємо, станом на 28 січня 2019 року, ЦВК зареєструвала 22 кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

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