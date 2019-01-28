Порошенко планирует самовыдвигаться на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Завтра, 29 января, в Международном выставочном центре в Киеве состоится мероприятие, посвященное выдвижению Петра Порошенко в кандидаты на пост Президента Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины от БПП Иван Винник.
"Завтра в МВЦ состоится мероприятие, посвященное выдвижению Петра Порошенко в кандидаты на пост Президента Украины", - отметил Иван Винник.
В частности, на вопрос журналиста, будет ли Порошенко идти в кандидаты на пост Президента как самовыдвиженец, Винник ответил: "Да, скорее всего, ведь завтрашнее мероприятие не будет однопартийным".
Он также отметил, что это мероприятие нельзя назвать съездом партии БПП, ведь там будут присутствовать не только депутаты БПП, но и другие члены правительства, которые поддерживают Петра Порошенко. Регистрация участников начнется в 11:00.
Напомним, по состоянию на 28 января 2019 года, ЦИК зарегистрировала 22 кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.