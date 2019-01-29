У Порошенко пообещали начать вступление в ЕС и подписать ПДЧ в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина собирается начать процедуру вступления в Европейский Союз и подписать План действий относительно членства в НАТО в 2023 году. Об этом говорится в видеопрезентации, которая транслировалась в начале форума с участием Президента Петра Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.
"2023 год - начало процедуры по вступлению в Европейский Союз и подписание Плана действий относительно членства Украины в НАТО. Так нам диктуют интересы нашего государства", - отметили в презентации.
Как отметил во время форума Петр Порошенко, не только Украине необходимо это членство - но и ЕС требует Украину в своих рядах. По его словам, кроме того, членство в НАТО гарантирует безопасность и госсуверенитет Украины.
"В эти крупнейшие организации мы вступим как страна-региональный лидер", - подчеркнул Глава государства.
При этом планы на 2020-2021 годы содержат пункты по приходу в страну крупных инвестиций и активному продвижению реформ.
Напомним, вчера, 28 января, о намерении Порошенко идти на выборы как самовыдвиженец рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины от БПП Иван Винник.