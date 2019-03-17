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До 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО — Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що до 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ до Європейського Союзу та до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Адміністрації президента.

До 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО — Порошенко

“В 2023 році цілком реалістично розпочати переговори про вступ до ЄС і зробити так, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО”, — заявив Глава держави.

Він також зазначив, що питання про план дій щодо членства можливо порушити вже у грудні цього року на Лондонському саміті НАТО.

Петро Порошенко також зауважив, що написав про це днями у листі до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Як повідомляв УНН, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого.

Раніше УНН повідомляв, за словами Порошенка, Україна чекає від керівництва НАТО надання плану дій щодо членства та визначення конкретної дати для вступу в альянс.

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