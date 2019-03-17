До 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО — Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що до 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ до Європейського Союзу та до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Адміністрації президента.
“В 2023 році цілком реалістично розпочати переговори про вступ до ЄС і зробити так, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО”, — заявив Глава держави.
Він також зазначив, що питання про план дій щодо членства можливо порушити вже у грудні цього року на Лондонському саміті НАТО.
Петро Порошенко також зауважив, що написав про це днями у листі до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Як повідомляв УНН, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого.
Раніше УНН повідомляв, за словами Порошенка, Україна чекає від керівництва НАТО надання плану дій щодо членства та визначення конкретної дати для вступу в альянс.