До 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО — Порошенко

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що до 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ до Європейського Союзу та до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Адміністрації президента.