До 1 млн грн на развитие громад: чем важен конкурс "Час діяти, Україно!" и как получить средства на социальные проекты

Благотворительный фонд "МХП – Громаді" объявляет о старте конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!". В этом году он пройдет уже в десятый раз, а общий бюджет составит 15 млн грн.

Конкурс направлен на поддержку местных проектов через грантовое финансирование и распространяется на все важные сферы – от реабилитации ветеранов до развития образования, медицины, инфраструктурных объектов и энергетической безопасности.

В целом география конкурса охватывает 13 областей Украины, а именно: Винницкую, Волынскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и г. Киев.

"По случаю 10-летия наш Фонд решил расширить концепцию конкурса и предоставить общинам возможность привлечь до миллиона гривен на инновационные и важные проекты. Один заявитель может подать до трех предложений в разных ЛОТах. Совместными усилиями мы можем достичь главной миссии – превратить каждую общину в центр, где хочется жить", – говорит Александр Пахолюк, директор БФ "МХП – Громаді".

В зависимости от выбранного лота, общины могут получить до 500 тыс. грн грантовой поддержки от Фонда. А с учетом софинансирования – привлечь на свое развитие до 1 миллиона гривен.

ЛОТы Конкурса:

ЛОТ 1 «Партнерство заради сталого розвитку» (гранты до 100 тыс. грн) ;

ЛОТ 2 «Спроможна громада» (гранты до 500 тыс. грн) ;

ЛОТ 3 Региональный конкурс «Час діяти, Канівщино!» (гранты до 100 тыс. грн);

ЛОТ 4 Региональный конкурс «Час діяти, Миронівщино!» (гранты до 100 тыс. грн).

Прием заявок стартует 18 марта 2025 года и подать их могут общественные объединения, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, учреждения, организации, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения.

"В этом году основное внимание уделяется стратегическим направлениям – реинтеграции и реабилитации ветеранов, системным проектам в образовании, медицине, инфраструктуре, энергетической безопасности, а также инициативам, которые будут способствовать усилению социальной активности населения. Например, развитию инклюзивных и общественных пространств, сохранению традиций и культурного наследия. В то же время обязательным условием является софинансирование проектов: это отличный маркер для нас, что проект важен для общины и к его реализации будут привлечены локальные ресурсы", – отмечает Владимир Панченко, руководитель отдела внедрения национальных проектов БФ "МХП – Громаді".

За все время существования конкурса "Час діяти, Україно!" фонд предоставил более 42 млн грн финансирования, поддержал 552 социальных инициативы, которые принесли пользу более 3,2 млн людей.

Основные этапы конкурсного отбора:

Старт приема заявок : 18 марта 2025 года;

: 18 марта 2025 года; Финал приема заявок: 21 апреля 2025 года (до 16:00 по киевскому времени);

21 апреля 2025 года (до 16:00 по киевскому времени); Объявление победителей: 10 июня 2025 года.

Подача проектов осуществляется через сайт Конкурса. Обратите внимание: к заявке должны быть добавлены гарантийное письмо и сертификат о прохождении образовательного сериала "Как воплотить социальный проект в общине" на Дія.Освіта. Организаторы советуют: если возникают вопросы, можно обратиться за консультацией на электронную почту [email protected].