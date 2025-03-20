До 1 млн грн на розвиток громад: чим важливий конкурс "Час діяти, Україно!" та як отримати кошти на соціальні проєкти

Благодійний фонд "МХП – Громаді" оголошує про старт конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!". Цьогоріч він пройде вже вдесяте, а загальний бюджет становитиме 15 млн грн.

Конкурс спрямований на підтримку місцевих проєктів через грантове фінансування і розповсюджується на всі важливі сфери – від реабілітації ветеранів до розвитку освіти, медицини, інфраструктурних об’єктів та енергетичної безпеки.

Загалом географія конкурсу охоплює 13 областей України, а саме: Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та м. Київ.

"З нагоди 10‑річчя наш Фонд вирішив розширити концепцію конкурсу та надати громадам змогу залучити до мільйона гривень на інноваційні та важливі проєкти. Один заявник може подати до трьох пропозицій у різних ЛОТАх. Спільними зусиллями ми можемо досягти головної місії – перетворити кожну громаду на осередок, де хочеться жити", – говорить Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП – Громаді".

Залежно від обраного лота, громади можуть отримати до 500 тис. грн грантової підтримки від Фонду. А з урахуванням співфінансування – залучити на свій розвиток до 1 мільйона гривень.

ЛОТи Конкурсу:

ЛОТ 1 «Партнерство заради сталого розвитку» (гранти до 100 тис. грн) ;

ЛОТ 2 «Спроможна громада» (гранти до 500 тис. грн) ;

ЛОТ 3 Регіональний конкурс «Час діяти, Канівщино!» (гранти до 100 тис. грн);

ЛОТ 4 Регіональний конкурс «Час діяти, Миронівщино!» (гранти до 100 тис. грн).

Прийом заявок стартує 18 березня 2025 року і подати їх можуть громадські об’єднання, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації, освітні заклади, заклади охорони здоров’я.

"Цьогоріч основна увага приділяється стратегічним напрямам – реінтеграції та реабілітації ветеранів, системним проєктам в освіті, медицині, інфраструктурі, енергетичній безпеці, а також ініціативам, які сприятимуть посиленню соціальної активності населення. Наприклад, розвитку інклюзивних та громадських просторів, збереженню традицій та культурної спадщини. Водночас обов’язковою умовою є співфінансування проєктів: це чудовий маркер для нас, що проєкт важливий для громади і до його реалізації будуть залучені локальні ресурси", – зазначає Володимир Панченко, керівник відділу впровадження національних проєктів БФ "МХП – Громаді".

За весь час існування конкурсу "Час діяти, Україно!" фонд надав понад 42 млн грн фінансування, підтримав 552 соціальні ініціативи, що принесли користь понад 3,2 млн людей.

Основні етапи конкурсного відбору:

Старт прийому заявок : 18 березня 2025 року;

: 18 березня 2025 року; Фінал прийому заявок: 21 квітня 2025 року (до 16:00 год за київським часом);

21 квітня 2025 року (до 16:00 год за київським часом); Оголошення переможців: 10 червня 2025 року.

Подача проєктів здійснюється через сайт Конкурсу. Зверніть увагу: до заявки мають бути додані гарантійний лист та сертифікат про проходження освітнього серіалу "Як втілити соціальний проєкт у громаді" на Дія.Освіта. Організатори радять: якщо виникають питання, можна звернутися за консультацією на електронну пошту [email protected].