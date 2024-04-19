Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал снаряды с БпЛА. В общем - два десятка атак с утра. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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По словам главы ОВА, попал агрессор по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам.

"Повреждены гимназия, коммунальное предприятие, админздание, 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, теплица. Избиты пожарная машина и легковые авто. Изуродовано энергетическое оборудование. Произошло возгорание, огонь спасатели потушили. Зацепило и линии электропередач. Без света - 30 тыс. абонентов в райцентре. Люди не пострадали", - резюмировал Лысак.

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