На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  26210 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  45683 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  31803 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  43475 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  64296 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  95867 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205712 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232581 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176246 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

  •  5566 просмотра
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
Эксклюзив

  •  26210 просмотра
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

  •  7371 просмотра
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

  •  7129 просмотра
Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

  •  6207 просмотра
США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

  •  5329 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  45683 просмотра
Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский

Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский

  •  6571 просмотра
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook

Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook

  •  6003 просмотра
ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей

ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей

  •  5595 просмотра

Популярные

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  115821 просмотра
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

  •  36410 просмотра
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

  •  32324 просмотра
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

  •  29530 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

  •  101037 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  45683 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  115821 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  177739 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  219896 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  325832 просмотра

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Россияне атаковали пожарную машину с помощью беспилотника-камикадзе, когда спасатели тушили пожар, вызванный обстрелом в Никополе Днепропетровской области, но обошлось без жертв среди личного состава.

Общество •   •  5566 просмотра
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить исследования с целью полного установления последствий экологической катастрофы, вызванной российским взрывом Каховской ГЭС на юге Украины, поскольку постоянно появляются новые обстоятельства и факты, связанные с трагедией.

Война •   •  26210 просмотра
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

Несколько стран-членов НАТО взяли на себя конкретные обязательства предоставить военную помощь Украине, в том числе боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и дополнительную финансовую поддержку, о которой будет объявлено в ближайшее время.

Война •   •  7371 просмотра
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Союзники по НАТО, которые не имеют доступных систем противовоздушной обороны, пообещали оказать финансовую поддержку для закупки систем противовоздушной обороны для Украины.

Война •   •  7129 просмотра
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг

Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.

Общество •   •  6207 просмотра
Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном и привлечением Ирана к ответственности.

Новости Мира •   •  5329 просмотра
США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

15 украинских детей и их опекун попали в непонятную ситуацию во Вьетнаме. Дети и женщина стали жертвами избиения, однако другая сторона заявляет о провокациях и насилии над детьми именно со стороны опекунки

Общество •   •  45683 просмотра
Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский

Президент Украины Зеленский считает, что встреча президента Бразилии Лулы да Силвы с Путиным во время саммита БРИКС была бы "большой ошибкой", поскольку Путин должен быть политически изолирован за военную агрессию против Украины.

политика •   •  6571 просмотра
Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский

Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook

Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрытия своих страниц в Facebook из-за беспокойства о конфиденциальности, поскольку Meta (материнская компания Facebook) отказалась предоставить открытую информацию об обработке персональных данных, собранных от посетителей правительственных страниц, что потенциально нарушает законодательство о конфиденциальности.

политика •   •  6003 просмотра
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook

ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали у людей деньги, представляясь работниками Государственного бюро расследований и предлагая широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов".

Криминал и ЧП •   •  5595 просмотра
ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей