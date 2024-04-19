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На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС
Россияне атаковали пожарную машину с помощью беспилотника-камикадзе, когда спасатели тушили пожар, вызванный обстрелом в Никополе Днепропетровской области, но обошлось без жертв среди личного состава.
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить исследования с целью полного установления последствий экологической катастрофы, вызванной российским взрывом Каховской ГЭС на юге Украины, поскольку постоянно появляются новые обстоятельства и факты, связанные с трагедией.
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО
Несколько стран-членов НАТО взяли на себя конкретные обязательства предоставить военную помощь Украине, в том числе боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и дополнительную финансовую поддержку, о которой будет объявлено в ближайшее время.
Союзники по НАТО без доступных систем ПВО пообещали финансовую поддержку для их приобретения для Украины - Столтенберг
Союзники по НАТО, которые не имеют доступных систем противовоздушной обороны, пообещали оказать финансовую поддержку для закупки систем противовоздушной обороны для Украины.
Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА
Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.
США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном - Блинкен
США работают над деэскалацией напряженности между Израилем и Ираном и привлечением Ирана к ответственности.
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
15 украинских детей и их опекун попали в непонятную ситуацию во Вьетнаме. Дети и женщина стали жертвами избиения, однако другая сторона заявляет о провокациях и насилии над детьми именно со стороны опекунки
Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский
Президент Украины Зеленский считает, что встреча президента Бразилии Лулы да Силвы с Путиным во время саммита БРИКС была бы "большой ошибкой", поскольку Путин должен быть политически изолирован за военную агрессию против Украины.
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрытия своих страниц в Facebook из-за беспокойства о конфиденциальности, поскольку Meta (материнская компания Facebook) отказалась предоставить открытую информацию об обработке персональных данных, собранных от посетителей правительственных страниц, что потенциально нарушает законодательство о конфиденциальности.
ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей
Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали у людей деньги, представляясь работниками Государственного бюро расследований и предлагая широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов".