На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Вечером 19 апреля россияне атаковали дроном-камикадзе автомобиль спасателей на Днепропетровщине, которые прибыли на ликвидацию пожара. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГСЧС.

Детали

Сегодня вечером в Никополе во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела, россияне нанесли удар дроном по пожарному автомобилю - резюмировали в ГСЧС.

Спасатели добавляют, что в результате атаки пострадавших среди личного состава пожарно-спасательного подразделения нет.

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