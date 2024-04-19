Из-под завалов на Днепропетровщине деблокировали погибшую женщину

В Днепропетровской области из-под завалов поврежденной в результате удара рф многоэтажки спасатели деблокировали тело погибшей женщины. Всего из-за вражеского удара в области уже семеро погибших, среди которых двое детей. Еще 34 человека пострадали. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Днепропетровская область. Из-под завалов многоэтажки деблокировано тело погибшей женщины. Всего, по предварительной информации, погибло 7 человек, среди которых 2 ребенка - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, еще 34 человека пострадали, в том числе один ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, добавили в ГСЧС.

В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф