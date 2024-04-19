В Днепре завтра День траура по погибшим в результате удара рф

Суббота, 20 апреля, в Днепре объявлена Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов рф. Об этом заявил мэр города Борис Филатов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщается, с целью почтения памяти жертв трагедии, которая произошла 19.04.2024 в результате обстрела российской федерацией Днепропетровщины в областном центре 20 апреля объявлен День траура.

В этот день в Днепре будут приспущены Государственные Флаги Украины на здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета.

Также рекомендовано предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории города Днепра присоединиться к чествованию памяти погибших и вывесить на зданиях Государственные Флаги Украины с черными лентами.

Дополнение

Известно о 8 погибших в Днепре и Синельниково, среди которых двое детей. Врачам удалось спасти 6-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения в результате вражеской атаки на Днепропетровщину.

По данным Офиса Генпрокурора, ранены 29 человек.