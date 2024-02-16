Днепропетровщина: россияне атаковали Марганецкую громаду из артиллерии и беспилотников

Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии и дронами жителей Марганецкой громады, что в Днепропетровской области. О ситуации в регионе отчитался председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

После тихих ночи и утра, после обеда враг снова направил свое оружие на Никопольщину. Потерпела Марганецкая община. Ее россияне атаковали двумя дронами-камикадзе. И обстреляли из тяжелой артиллерии. - рассказал Лысак.

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Глава ОГА отметил, что последствия террора сейчас еще уточняются. Правоохранители обследуют пораженные территории.

По предварительной информации люди не пострадали.

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Лысак добавил, что вечером украинские защитники неба из ПвК "Восток" сбили над Криворожским районом вражескую ракету.