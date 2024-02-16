Днепропетровщина: россияне атаковали Марганецкую громаду из артиллерии и беспилотников
Киев • УНН
Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии и беспилотников населенный пункт Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии и дронами жителей Марганецкой громады, что в Днепропетровской области. О ситуации в регионе отчитался председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
После тихих ночи и утра, после обеда враг снова направил свое оружие на Никопольщину. Потерпела Марганецкая община. Ее россияне атаковали двумя дронами-камикадзе. И обстреляли из тяжелой артиллерии.
Детали
Глава ОГА отметил, что последствия террора сейчас еще уточняются. Правоохранители обследуют пораженные территории.
По предварительной информации люди не пострадали.
рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали16 февраля 2024, 15:32 • 10871 просмотр
Дополнительно
Лысак добавил, что вечером украинские защитники неба из ПвК "Восток" сбили над Криворожским районом вражескую ракету.
Днепропетровщина: россияне атаковали Марганецкую громаду из артиллерии и беспилотников
Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии и беспилотников населенный пункт Марганец в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
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