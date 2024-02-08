Над Криворізьким районом збили ракету рф - голова ОВА
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила російську ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.
Над Криворізьким районом Дніпропетровщини збили російську ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
"Над Криворізьким районом оборонці неба збили ракету. Дякую, ПвК "Схід"", - написав Лисак.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявляв, що в місті було чути вибух та додав, що все нормально.
"Що до вибуху. Без конкретики, але все нормально", - написав Вілкул у Телеграм.
Контекст
Раніше Повітряні Сили ЗС України повідомляли про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу.
Також ЗМІ повідомляли про вибухи в Кривому Розі.