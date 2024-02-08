Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА

Над Криворожским районом Днепропетровщины сбили российскую ракету. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

"Над Криворожским районом защитники неба сбили ракету. Спасибо, ПвК "Восток"", - написал Лысак.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявлял, что в городе был слышен взрыв и добавил, что все нормально.

"Что касается взрыва. Без конкретики, но все нормально", - написал Вилкул в Телеграм.

Контекст

Ранее Воздушные Силы ВС Украины сообщали об управляемой авиационной ракете, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога.

Также СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге.