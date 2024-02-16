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Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганецьку громаду з артилерії та безпілотників

Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганецьку громаду з артилерії та безпілотників

Київ • УНН

 • 27140 перегляди

Російські військові обстріляли з важкої артилерії та безпілотників населений пункт Марганець у Дніпропетровській області України, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Російські військові обстріляли з важкої артилерії та дронами мешканців Марганецької громади, що в Дніпропетровській області. Про ситуацію в регіоні відзвітував голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Після тихих ночі та ранку, пообіді ворог знову спрямував свою зброю на Нікопольщину. Потерпала Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе. Й обстріляли з важкої артилерії.

– розповів Лисак.

Деталі

Очільник ОВА зазначив, що наслідки терору зараз ще уточнюються.  Правоохоронці обстежують уражені територі.

За попередньою інформацією люди не постраждали.

рф уже випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР. Генпрокурор розповів деталі16.02.24, 17:32 • 23276 переглядiв

Додатково

Лисак додав, що надвечір українські оборонці неба з ПвК "Схід"  збили над Криворізьким районом ворожу ракету.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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