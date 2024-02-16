Дніпропетровщина: росіяни атакували Марганецьку громаду з артилерії та безпілотників
Київ • УНН
Російські військові обстріляли з важкої артилерії та безпілотників населений пункт Марганець у Дніпропетровській області України, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
Російські військові обстріляли з важкої артилерії та дронами мешканців Марганецької громади, що в Дніпропетровській області. Про ситуацію в регіоні відзвітував голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Після тихих ночі та ранку, пообіді ворог знову спрямував свою зброю на Нікопольщину. Потерпала Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе. Й обстріляли з важкої артилерії.
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Очільник ОВА зазначив, що наслідки терору зараз ще уточнюються. Правоохоронці обстежують уражені територі.
За попередньою інформацією люди не постраждали.
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Лисак додав, що надвечір українські оборонці неба з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ворожу ракету.