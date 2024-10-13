Днепропетровщина подверглась атакам дронов-камикадзе: уничтожены две машины
Киев • УНН
Глава Днепропетровской ОГА сообщил о 4 атаках дронов-камикадзе в течение дня. В Никополе уничтожены две машины, остальные убытки выясняются. Жертв среди жителей не зафиксировано.
В пределах дня Днепропетровщина потерпела 4 атаки с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в городе Никополь в результате обстрелов были уничтожены две машины, сейчас специалисты выясняют масштабы других убытков.
К счастью, жертв среди жителей не зафиксировано.
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