Дніпропетровщина зазнала атак дронів-камікадзе: знищено дві автівки
Київ • УНН
Голова Дніпропетровської ОВА повідомив про 4 атаки дронів-камікадзе протягом дня. У Нікополі знищено дві автівки, інші збитки з'ясовуються. Жертв серед мешканців не зафіксовано.
У межах дня Дніпропетровщина зазнала 4 атак з використанням дронів-камікадзе. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у місті Нікополь унаслідок обстрілів було знищено дві автівки, наразі спеціалісти з'ясовують масштаби інших збитків.
На щастя, жертв серед мешканців не зафіксовано.
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