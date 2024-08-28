ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго

Днепровская ГЭС на сегодня практически не работает, заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня нет ни одной станции, которая не была бы атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы, конечно, теряем и потеряли немало. Мы понимаем, что Каховку мы потеряли полностью, ДнепроГЭС - практически на сегодня не работает станция. Все остальные станции - идут процессы восстановления. Мы стараемся восстановить все, что будет возможно - ответил Сирота на вопрос, какой объем гидрогенерации потерян по состоянию на сейчас.

Он отметил, что к осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня этот вопрос очень сложный.

"Потому что если не каждую неделю, то месяцы - ракетные удары, мы планируем одно, а враг другое. Поэтому что-то прогнозировать очень трудно... Мы будем стараться максимально восстановиться", - сказал Сирота.

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Дополнение

Сирота сообщал, что восстановление ДнепроГЭС до состояния, которое было до ракетного удара, займет как минимум три года. Для этого нужно не только восстановить поврежденные элементы, но и привлечь дополнительные ресурсы для повышения устойчивости станции против потенциальных будущих атак со стороны россии.

В июне 2023 года Укргидроэнерго сообщало, что Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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