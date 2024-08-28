ДнепроГЭС практически на сегодня не работает - Укргидроэнерго
Киев • УНН
Гендиректор Укргидроэнерго заявил, что ДнепроГЭС практически на сегодня не работает, а Каховская ГЭС потеряна.
Днепровская ГЭС на сегодня практически не работает, заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На сегодня нет ни одной станции, которая не была бы атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы, конечно, теряем и потеряли немало. Мы понимаем, что Каховку мы потеряли полностью, ДнепроГЭС - практически на сегодня не работает станция. Все остальные станции - идут процессы восстановления. Мы стараемся восстановить все, что будет возможно
Он отметил, что к осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня этот вопрос очень сложный.
"Потому что если не каждую неделю, то месяцы - ракетные удары, мы планируем одно, а враг другое. Поэтому что-то прогнозировать очень трудно... Мы будем стараться максимально восстановиться", - сказал Сирота.
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Сирота сообщал, что восстановление ДнепроГЭС до состояния, которое было до ракетного удара, займет как минимум три года. Для этого нужно не только восстановить поврежденные элементы, но и привлечь дополнительные ресурсы для повышения устойчивости станции против потенциальных будущих атак со стороны россии.
В июне 2023 года Укргидроэнерго сообщало, что Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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