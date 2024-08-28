ДніпроГЕС практично на сьогодні не працює - Укргідроенерго
Київ • УНН
Гендиректор Укргідроенерго заявив, що ДніпроГЕС практично на сьогодні не працює, а Каховську ГЕС втрачено.
Дніпровська ГЕС на сьогодні практично не працює, заявив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На сьогодні немає ні однієї станції, яка не була б атакована російським агресором. Понад 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми, звичайно, втрачаємо і втратили чимало. Ми розуміємо, що Каховку ми втратили повністю, ДніпроГЕС – практично на сьогодні не працює станція. Всі інші станції – йдуть процеси відновлення. Ми намагаємося відновити все, що буде можливо
Він зазначив, що до осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання дуже складне.
"Тому що якщо не кожен тиждень, то місяці - ракетні удари, ми плануємо одне, а ворог інше. Тому щось прогнозувати дуже важко… Ми будемо намагатися максимально відновитися", - сказав Сирота.
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Доповнення
Сирота повідомляв, що відновлення ДніпроГЕС до стану, який був до ракетного удару, займе як мінімум три роки. Для цього потрібно не тільки відновити пошкоджені елементи, а й залучити додаткові ресурси для підвищення стійкості станції проти потенційних майбутніх атак з боку росії.
У червні 2023 року Укргідроенерго повідомляло, що Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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