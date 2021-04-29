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Для встречи Зеленского и Путина рассматривались Турция и Израиль - источник

Для встречи Зеленского и Путина рассматривались Турция и Израиль - источник

Киев  •  УНН

 • 21230 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Двусторонние переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина могут произойти в Турции или в Израиле. Об этом журналисту УНН сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

Детали

Так, источник сообщил, что для проведения двусторонних переговоров рассматривались страны Израиль и Турция.

В то же время, собеседник УНН не смог подтвердить или опровергнуть распространенную в СМИ информацию о том, что для встречи президентов рассматривают австрийскую столицу Вену.

Контекст

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался относительно встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а по Донбассу посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" и себе пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. "Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.

Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.

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